Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи перед прилетом в Россию рассказал, чье издание входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий (ESM).
"Помимо карьеры арбитра я также прошел обучение в УЕФА. Задачи поставлены непростые. Необходимо передать мой профессиональный опыт, вывести в европейскую элиту как можно больше судей, а также привлечь в судейство как можно больше молодежи", - цитирует Кашшаи "СЭ".
Кашшаи: необходимо передать мой профессиональный опыт
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