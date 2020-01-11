"Устраивалась через постель". Главред CSKA TV вызывающе поздравила своего руководителя с 58-летием

Кирильчева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена сидящей на коленях у Аксенова.
"У моего любимого босса сегодня ДР! Палыч, спасибо за все, что вы уже сделали и продолжаете делать для меня!" — написала Катерина.
"И да, на все места работы я конечно же устраивалась через постель", — добавила главред CSKA TV, сопроводив свое сообщение тремя эмодзи, катающимися по полу от смеха.
У моего любимого босса сегодня ДР! ?Палыч, спасибо за всё, что вы уже сделали и продолжаете делать для меня! ?????? PS И да, на все места работы я конечно же устраивалась через постель ??? pic.twitter.com/MuLGcpgKDl— Katerina Kirilcheva (@KKirilcheva) January 11, 2020