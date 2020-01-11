» » "Устраивалась через постель". Главред CSKA TV вызывающе поздравила своего руководителя с 58-летием

"Устраивалась через постель". Главред CSKA TV вызывающе поздравила своего руководителя с 58-летием

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева с юмором поздравила директора клуба по связям с общественностью и информационной политике Сергея Аксенова с днем рождения. Вчера, 11 января, Аксенову исполнилось 58 лет.

Кирильчева опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена сидящей на коленях у Аксенова.

"У моего любимого босса сегодня ДР! Палыч, спасибо за все, что вы уже сделали и продолжаете делать для меня!" — написала Катерина.

"И да, на все места работы я конечно же устраивалась через постель", — добавила главред CSKA TV, сопроводив свое сообщение тремя эмодзи, катающимися по полу от смеха.



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