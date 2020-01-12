Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в эфире "Ак Барс ТВ" сообщил, что не планирует приглашать в команду японского футболиста Кейсуке Хонду, с которым он вместе работал в ЦСКА, а после и в "Витессе".
"Он уже в возрасте, у него много дополнительных интересов. Он уже и владелец футбольной команды, и главный тренер. Думаю, он найдет себя вне футбольного поля. Он хочет сыграть в футбольном турнире на домашней Олимпиаде, и для этого ему необязательно готовиться за пределами страны", - рассказал Слуцкий.
Слуцкий исключил появление Хонды в "Рубине"
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