Слуцкий: получил кучу гневных смс от девушек, которые обвиняли Тарасова во всех грехах

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что столкнулся с негативной реакцией, когда решил пригласить в казанский клуб Дмитрия Тарасова."После того как стало известно, что Дмитрий Тарасов отправляется с нами на сбор, я получил кучу гневных смс от девушек, которые обвиняли его во всех грехах. Я так понимаю, что это поклонницы Оли Бузовой, которые автоматически свою нелюбовь к Тарасову перекинули на меня.Тарасов — сверхмедийная личность. Но, когда мы принимали решение по нему, мы не учитывали нюансы его семейной жизни или то, как он ведет инстаграм. Мы отталкивались от его профессиональных качеств", — сказал Слуцкий в эфире "Ак Барс ТВ".