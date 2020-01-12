» » Сантос: "Васко да Гама"? Все мои мысли - только о "Зените". Хочу продолжать карьеру здесь

Сантос: "Васко да Гама"? Все мои мысли - только о "Зените". Хочу продолжать карьеру здесь

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о том, как провел отпуск, и поделился ожиданиями на вторую часть сезона.

"Отпуск был отличным. Наконец увидел солнце, которого в Питере не хватает. Провел время в окружении семьи. Повалялся на пляже, поиграл в футбол. Покатался на квадроцикле. Было круто.

Мы должны делать все то же, что и осенью. Биться в каждом матче, не расслабляться и стараться набирать по три очка в каждом матче.

Все четыре команды — ЦСКА, "Локомотив", "Ростов" и "Краснодар" — наши конкуренты. Они очень боеспособны. Но для нас главное — думать о своей игре, а не о конкурентах.

Что касается слухов о моем переходе в "Васко да Гама", то там, где я живу, очень много фанатов "Васко" и "Фламенго". Естественно, меня постоянно спрашивали, хочу ли я перейти. Но сейчас все мои мысли — только о "Зените". Хочу продолжать карьеру здесь.

Нам не удалось, к сожалению, выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нужно оставить эту неудачу в прошлом. И сделать так, чтобы 2020 год сложился для нас лучше", - сказал футболист.

Также Сантос рассказал о своей встрече с Халком, экс-футболистом "Зенита".

"Мы хорошо поболтали. Он спрашивал про "Зенит", про новый стадион. Были и нефутбольные темы. Нас с Халком многое связывает", - цитирует Сантоса Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Васко да Гама Сантос Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Вальверде зол, что "Барселона" не обсудила с ним ситуацию с Хави
Слуцкий назвал игрока, которого хотел бы видеть в "Рубине"
Оздоев: больше всего запомнился сбор в Катаре в 2019 году. Был приятно удивлен страной
Осорио: в "Зените" мне нравится, и я хотел бы остаться
Гвардиола за время работы в "Манчестер Сити" поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро 1
Сантос: "Васко да Гама"? Все мои мысли - только о "Зените". Хочу продолжать карьеру здесь
Слуцкий: получил кучу гневных смс от девушек, которые обвиняли Тарасова во всех грехах 2
Экс-игрок "Ливерпуля" признался, что у него случалась эрекция во время сеансов у физиотерапевта
В "Шальке" опровергли интерес к Шомуродову
"Челси" приобрел 16-летнего форварда из Норвегии. Это первый трансфер при Лэмпарде
Дриусси: интерес со стороны "Интер Майами" был, но я сосредоточен на игре за "Зенит"
Гвардиола: Фоден станет основным игроком "Манчестер Сити" после ухода Сильвы
Второгодники. Почему ЦСКА так лихорадило в первой части сезона 3
Б. Игнатьев: если Кашшаи выстроит работу, как Коллина, можно рассчитывать на добросовестность судей
Лэмпард: матч с "Бёрнли" - одна из лучших домашних игр "Челси" в этом сезоне
Хави: готов тренировать "Барселону"
Слуцкий исключил появление Хонды в "Рубине"
Работница ночного клуба рассказала о романе с Ляказеттом: относился ко мне как к принцессе
Клопп рассказал, что Фирмино извинялся после победы над "Тоттенхэмом"
Форвард "Монако" Оньекуру заболел малярией в Нигерии
Гвардиола: стоит молодому игроку в Англии провести 2 матча, его называют новым Руни или Бекхэмом
Макаров: почему выбрал "Рубин", а не ЦСКА? Из-за Слуцкого
Сауль: солгал бы, если бы сказал, что игра с "Реалом" ничего не значит
Официально: Веретенников вошел в тренерский штаб "Рубина" 2
Хави должен принять решение о возвращении в "Барселону" сегодня
Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе: я не идиот и не сумасшедший
Арбитр Николаев: не собираюсь объявлять о завершении карьеры
Ван де Бек: этот сезон доиграю в "Аяксе", 100%
Тарасов: уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется 15
Лучший ассистент Лиги 1 хочет покинуть "Монако"
Все новости