Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о том, как провел отпуск, и поделился ожиданиями на вторую часть сезона.
"Отпуск был отличным. Наконец увидел солнце, которого в Питере не хватает. Провел время в окружении семьи. Повалялся на пляже, поиграл в футбол. Покатался на квадроцикле. Было круто.
Мы должны делать все то же, что и осенью. Биться в каждом матче, не расслабляться и стараться набирать по три очка в каждом матче.
Все четыре команды — ЦСКА, "Локомотив", "Ростов" и "Краснодар" — наши конкуренты. Они очень боеспособны. Но для нас главное — думать о своей игре, а не о конкурентах.
Что касается слухов о моем переходе в "Васко да Гама", то там, где я живу, очень много фанатов "Васко" и "Фламенго". Естественно, меня постоянно спрашивали, хочу ли я перейти. Но сейчас все мои мысли — только о "Зените". Хочу продолжать карьеру здесь.
Нам не удалось, к сожалению, выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нужно оставить эту неудачу в прошлом. И сделать так, чтобы 2020 год сложился для нас лучше", - сказал футболист.
Также Сантос рассказал о своей встрече с Халком, экс-футболистом "Зенита".
"Мы хорошо поболтали. Он спрашивал про "Зенит", про новый стадион. Были и нефутбольные темы. Нас с Халком многое связывает", - цитирует Сантоса Sport24.ru.
Сантос: "Васко да Гама"? Все мои мысли - только о "Зените". Хочу продолжать карьеру здесь
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