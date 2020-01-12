Защитник "Зенита" Йордан Осорио рассказал, как провел каникулы, и признался в желании остаться в петербургской команде.
"Хорошо отдохнул. Провел каникулы в Венесуэле вместе с семьей. На 2020 год у меня большие планы и со сборной, и с "Зенитом". Хотелось бы успешно выступить и в Кубке Америки, и в чемпионате России.
Перерыв в чемпионате, конечно, нужен, потому что с семьей я почти не вижусь. И хочется провести время с близкими. Но если было бы нужно играть, я бы без проблем играл.
У нас есть 10 очков отрыва. Но наши соперники тоже хорошо готовятся к возобновлению сезона. Так что расслабляться нельзя.
По контракту пока не общался. До конца сезона у меня аренда в "Зените". А дальше будет видно. Но в "Зените" мне нравится. И я хотел бы остаться", - цитирует Осорио Sport24.ru.
Осорио: в "Зените" мне нравится, и я хотел бы остаться
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