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Спортивный директор "Тамбова": сделаем предложение Жиркову, если останемся в РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков оценил возможность перехода в клуб 36-летнего защитника и полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова.
Фото: "Спорт день за днем"
"Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будет много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших. У меня есть его прямой телефон, мы с ним дружим. Но пока конкретики нет никакой.

Конечно, будем делать ему предложение. Но подождем до лета точно. Вы же сами понимаете, что наша задача — остаться в Премьер-лиге. Если мы останемся, сделаем предложение. Но сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий — игрок РПЛ, а не ФНЛ", - цитирует Худякова "РБ-Спорт".


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Теги: Тамбов Жирков Зенит
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