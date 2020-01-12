Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о том, как провел отпуск в Уругвае и как случилась его встреча с форвардом "ПСЖ" Неймаром.
"Это место называется Пунта-дель-Эсте, там обалденные пляжи, многие аргентинцы ездят туда на каникулы. Вместе с моим агентом и семьей жены встретили там Новый год. Было чудесно.
У Луиса Суареса была свадьба там же, в Пунто-дель-Эсте, и мы с Неймаром жили в одном отеле, на одном этаже. Я попросил Лео Паредеса о помощи, он поговорил с Неймаром — и тот сфотографировался со мной и дочкой. Мне давно этого хотелось", — цитирует Дриусси ФК "Зенит".
Дриусси: мне давно хотелось сфотографироваться с Неймаром. Мы жили в одном отеле
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