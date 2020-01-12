Агент полузащитника датского "Хобро" Эдгара Бабаяна Койку Каглар прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется "Урал".
"Интерес из России есть. Конечно, рассмотрим вариант оттуда, но мы еще ждем предложения из Бундеслиги", — сказал Каглар в беседе с Sport24.
24-летний Бабаян — воспитанник клуба "Раннерс", в котором и начал профессиональную карьеру. Дебютировал в чемпионате Дании в ноябре 2013 года. В 2017 году был отдан в аренду в "Хобро", с которым добился выхода в высший дивизион, после чего подписал с клубом полноценный контракт.
В текущем сезоне чемпионата Дании Бабаян провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тыс. евро.
Агент хавбека "Хобро" Бабаяна: интерес из России есть, ждем предложения из Бундеслиги
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»