Дзадза начал карьеру, выступая за молодежные академии "Аталанты" и "Сампдории". В марте 2009 года дебютировал в Серии А за "Аталанту" в матче против "Кьево". За карьеру форвард поиграл в ряде итальянских клубов, среди которых был "Ювентус", а также за "Вест Хэм" и "Валенсию", откуда летом 2018 года перешел в "Торино" на правах аренды. Спустя год туринский клуб выкупил его контракт.
В нынешнем сезоне Дзадза провел за "Торино" 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
Ранее стало известно, что в "Динамо" может перейти нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев. Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии.
Нападающий "Торино" Дзадза входит в трансферные списки "Динамо"
Как утверждает Sport24, нападающий "Торино" Симоне Дзадза может продолжить карьеру в московском "Динамо". 28-летний нападающий входит в трансферные списки клуба РПЛ.
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»