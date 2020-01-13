» » Слуцкий рассказал о введении в "Рубине" системы штрафов

Слуцкий рассказал о введении в "Рубине" системы штрафов

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о принципах своей работы, а также прокомментировал своё решение о появлении системы штрафов для игроков.

"Футболисты, с которыми я работаю, глобально для меня лучшие. Я могу критиковать вас в индивидуальных беседах, но для всего мира вы лучшие. Мы полностью фокусируемся на том, чтобы вас делать лучше по мере наших возможностей. Вся методика, которая вам будет предложена, строится через ваше сознание. Не через ор, крик и оскорбления, хотя всё это будет, кроме последнего.

Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб "Рубин". Это сделано, потому что, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать ему мораль, что так нельзя поступать, неправильно. Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды — тим-активити, что-то ещё. Все деньги остаются внутри команды", — цитирует Слуцкого официальный сайт "Рубина".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Слуцкий Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Вартапетов: Веллитон стал жертвой большого города. Москва со всеми своими соблазнами его засосала
"Краснодар" вышел из отпуска. Команда проведет все три сбора в Испании
Агент Крала подтвердил, что игроком "Спартака" интересуется "Ньюкасл" 1
Стали известны причины отказа Хави возглавить "Барселону"
Полузащитник ЦСКА Гордюшенко находится на просмотре в "Торпедо"
Вартапетов: в "Спартаке" осталось мало людей, которые живут клубом, а не просто получают деньги 2
Малком и Кокорин отправились на первый зимний сбор "Зенита" 7
Хеведес согласовал контракт с "Кельном", клуб ведет переговоры с "Локомотивом"
Неймар: в матче с "Монако" "ПСЖ" играл лучше, у нас было множество моментов
Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ
Рахимич — о назначении Кашшаи: такое чувство, что в России нет своих специалистов
Орлов: "Зенит" ищет хорошую "десятку"
Слуцкий рассказал о введении в "Рубине" системы штрафов
Слуцкий начинает с введения штрафов, «Монако» Головина - лучшая команда тура
"Рубин" с Тарасовым вылетел на сбор в Турцию
Головин: ничья в матче с "ПСЖ" — приемлемый результат в данной ситуации 2
Хавбек "Ромы" Дзаньоло порвал "кресты". Он пропустит остаток сезона и вряд ли сыграет на Евро
Нападающий "Торино" Дзадза входит в трансферные списки "Динамо" 2
Агент хавбека "Хобро" Бабаяна: интерес из России есть, ждем предложения из Бундеслиги
L’Equipe признал "Монако" Головина командой тура в Лиге 1 за ничью с "ПСЖ" 2
Форвард "Крыльев Советов" Соболев может перейти в "Динамо"
Шомуродов не хочет уходить из "Ростова" до конца сезона 3
"Милан" заинтересован в подписании защитника "Баварии" Боатенга
"Реал" сравнялся с "Барселоной" по количеству титулов в клубной истории
Сарри: травма Демираля может быть серьезной
Фонсека: горжусь тем, как "Рома" сыграла после пропущенных голов
Сарри: страдания на "Олимпико" против "Ромы" почти неизбежны
Агуэро оформил 12-й хет-трик в АПЛ и установил рекорд, обойдя Ширера
3:3! "Монако" с Головиным сыграл вничью с "ПСЖ" 13
Гвардиола: мне очень жаль Вальверде
Все новости