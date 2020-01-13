Вартапетов: в "Спартаке" осталось мало людей, которые живут клубом, а не просто получают деньги

Бывший глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов уверен, что низкое место москвичей в турнирной таблице РПЛ обусловлено резкой сменой состава команды и остального персонала. По его словам, настоящих спартаковцев в клубе осталось не так уж много.
"Удается ли за следить за "Спартаком"? Да, я смотрю все матчи, благо техническая возможность для этого есть. Расстраиваюсь безумно из-за того, что происходит. "Спартак" занимает абсолютно не свое место в таблице. Мне кажется, одна из основных причин — слишком резкая смена состава. Все-таки ротация в таком клубе должна происходить более мягко. Причем это касается не только футболистов, но и персонала, менеджмента, иных сотрудников клуба. По сути "Спартак" обновился на 90%. Отсюда и столь неудачное выступление в чемпионате.
Дело еще и в том, что я разделяю понятия "сотрудник клуба "Спартак" и "спартаковец". Далеко не всегда два этих пункта совпадают. Есть люди, которые просто получают деньги, работая в "Спартаке", а есть те, кто живет клубом. К сожалению, вторых сейчас осталось слишком мало. На мой взгляд, спартаковцем был Сергей Родионов. Он первый, кто приходит в голову. А еще — Тихонов, Аленичев… Еще есть ряд сотрудников, которые во время работы в "Спартаке" были не на слуху, но тоже являлись важной частью большого коллектива и создавали свою атмосферу. Работники базы, врачи, массажисты, водители. К сожалению, многие из них покинули клуб. Традиции не пустой звук, на них строится успех, особенно такой команды, как "Спартак". Я считаю, смена коллектива произошла слишком резко. Кто-то даже допускает выражение "чистка", но мне это слово не нравится.
В таком клубе, как "Спартак", любые кадровые изменения нужно делать очень осторожно, мягко. Скажем так, без революционных изменений. Это должен быть эволюционный путь", — приводит слова Вартапетова РИА Новости.
"Спартак" после 19-ти туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны еврокубков на 12 очков.
Вартапетов: в "Спартаке" осталось мало людей, которые живут клубом, а не просто получают деньги
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