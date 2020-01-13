По информации Sport24, полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко находится на просмотре в "Торпедо". В случае, если главный тренер команды Сергей Игнашевич останется доволен игроком, клубы оформят полноценный трансфер.
В текущем сезоне Гордюшенко не провел за москвичей ни одного матча. Действующее соглашение ЦСКА с 22-летним хавбеком рассчитано до лета 2020 года.
В декабре Гордюшенко заявил, что надеется начать вторую часть сезона в команде, где будет получать регулярную игровую практику.
Полузащитник ЦСКА Гордюшенко находится на просмотре в "Торпедо"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»