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Полузащитник ЦСКА Гордюшенко находится на просмотре в "Торпедо"

По информации Sport24, полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко находится на просмотре в "Торпедо". В случае, если главный тренер команды Сергей Игнашевич останется доволен игроком, клубы оформят полноценный трансфер.

В текущем сезоне Гордюшенко не провел за москвичей ни одного матча. Действующее соглашение ЦСКА с 22-летним хавбеком рассчитано до лета 2020 года.

В декабре Гордюшенко заявил, что надеется начать вторую часть сезона в команде, где будет получать регулярную игровую практику.


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Теги: Торпедо ЦСКА ФНЛ Гордюшенко
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2 Торпедо 25 51
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4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
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4 ЦСКА 19 34
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6 Арсенал Тула 19 25
...
16 Сочи 18 15
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