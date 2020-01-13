Малком и Кокорин отправились на первый зимний сбор "Зенита"

Отправляемся на первые зимние #ГазпромТренировочныеСборы ? pic.twitter.com/6iNCG54RUe— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 13, 2020
Голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков.
Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков.
Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.