Кароль Кисел, агент полузащитника "Спартака" Алекса Крала, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется "Ньюкасл Юнайтед".
"Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в "Спартаке", — сказал Кисел в беседе с Sport24.
Крал перешел в "Спартак" летом 2019 года из пражской "Славии" за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах. Контракт чеха с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.
Агент Крала подтвердил, что игроком "Спартака" интересуется "Ньюкасл"
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