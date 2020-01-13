» » "Спартак" взял 26 футболистов на первый зимний сбор в ОАЭ

"Спартак" взял 26 футболистов на первый зимний сбор в ОАЭ

"Спартак" назвал состав из 26 футболистов, в котором команда отправится на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.


Голкиперы: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле.

Нападающий: Эсекель Понсе.

Форвард Джордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.

Сбор "Спартака" в столице Объединенных Арабских Эмиратов продлится до 24 января.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Вулверхэмптон" включился в борьбу за Лемара. Игроком интересуются клубы из России
Слуцкий: россияне ориентированы на то, чтобы не было хуже, европейцам хочется лучше 1
Компани: "Манчестер Сити" не выбыл из чемпионской гонки, но сейчас это не в руках клуба
Неймар заявил о желании сыграть летом за Бразилию и на Кубке Америки, и на Олимпиаде
Ширер: на месте Мэддисона не переходил бы сейчас в "МЮ"
Фарфан: планирую играть еще 2 или 3 года
Президент "Реала": Зидан — это благословение с небес
Джеррард считает, что Фергюсон знал о приближающемся кризисе в "Манчестер Юнайтед"
Слуцкий рассказал о гневном сообщении от девушки, перепутавшей его с депутатом 1
"Некрасиво". Иньеста упрекнул руководство "Барселоны" в неуважении к Вальверде
Вратарь сборной Белоруссии Гутор отказался от перехода в "Крылья Советов"
Слуцкий: ну не попал я в 15–20 лучших тренеров мира… Что, повеситься теперь? 9
Врачи "Уфы" оказали экстренную помощь человеку, летевшему с ними в самолете 1
"Спартак" взял 26 футболистов на первый зимний сбор в ОАЭ 6
"Ньюкасл" не сможет купить Крала в январе из-за правил ФИФА
Вартапетов: Веллитон стал жертвой большого города. Москва со всеми своими соблазнами его засосала 2
"Краснодар" вышел из отпуска. Команда проведет все три сбора в Испании 1
Агент Крала подтвердил, что игроком "Спартака" интересуется "Ньюкасл" 3
Стали известны причины отказа Хави возглавить "Барселону"
Полузащитник ЦСКА Гордюшенко находится на просмотре в "Торпедо"
Вартапетов: в "Спартаке" осталось мало людей, которые живут клубом, а не просто получают деньги 4
Малком и Кокорин отправились на первый зимний сбор "Зенита" 25
Хеведес согласовал контракт с "Кельном", клуб ведет переговоры с "Локомотивом"
Неймар: в матче с "Монако" "ПСЖ" играл лучше, у нас было множество моментов
Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ
Рахимич — о назначении Кашшаи: такое чувство, что в России нет своих специалистов
Орлов: "Зенит" ищет хорошую "десятку" 2
Слуцкий рассказал о введении в "Рубине" системы штрафов
Слуцкий начинает с введения штрафов, «Монако» Головина - лучшая команда тура
"Рубин" с Тарасовым вылетел на сбор в Турцию
Все новости