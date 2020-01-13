"Спартак" взял 26 футболистов на первый зимний сбор в ОАЭ

?? Первый рабочий понедельник нового года – время прощаться с московской слякотью и улетать готовиться ко второй части сезона! ОАЭ, встречай! ???



Кто из красно-белых отправился на сборы в Абу-Даби ??https://t.co/BdJjhMdra1