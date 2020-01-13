"Спартак" взял 26 футболистов на первый зимний сбор в ОАЭ

?? Первый рабочий понедельник нового года – время прощаться с московской слякотью и улетать готовиться ко второй части сезона! ОАЭ, встречай! ???— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2020
Кто из красно-белых отправился на сборы в Абу-Даби ??https://t.co/BdJjhMdra1
Голкиперы: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле.
Нападающий: Эсекель Понсе.
Форвард Джордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.
Сбор "Спартака" в столице Объединенных Арабских Эмиратов продлится до 24 января.