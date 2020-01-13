Врачи "Уфы" оказали экстренную помощь человеку, летевшему с ними в самолете
Врачи "Уфы" Ильшат Жданов и Александр Самородов оказали экстренную помощь пассажиру самолета, в котором команда летела на свой первый в межсезонье тренировочный сбор на Кипр. Рейс следовал из Москвы в Ларнаку.
Жданов и Самородов стабилизировали состояние пассажира. Официальный аккаунт "Уфы" на ютубе отмечает, что благодаря слаженным действиям медицинского штаба и бортпроводников удалось избежать экстренной посадки самолета.
18 января "Уфа" сыграет с венгерским "Уйпештом", а 25 января — с польским "Шленском".
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