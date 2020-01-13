Врачи "Уфы" оказали экстренную помощь человеку, летевшему с ними в самолете

Врачи "Уфы" Ильшат Жданов и Александр Самородов оказали экстренную помощь пассажиру самолета, в котором команда летела на свой первый в межсезонье тренировочный сбор на Кипр. Рейс следовал из Москвы в Ларнаку.