Голкипер сборной Белоруссии Александр Гутор отказался от перехода в "Крылья Советов".
По информации "Прессбола", 30-летний футболист продолжит карьеру в солигорском "Шахтере". Сообщается, что самарцы предлагали вратарю более выгодные финансовые условия, но белорус принял решение не покидать свою страну и присоединиться к "Шахтеру".
В прошлом сезоне Гутор выступал за брестское "Динамо", с которым выиграл чемпионат Белоруссии. Голкипер провел в первенстве страны 25 матчей и пропустил 18 голов.
Вратарь сборной Белоруссии Гутор отказался от перехода в "Крылья Советов"
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