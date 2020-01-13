Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, который ранее возглавлял ЦСКА, прокомментировал слухи о том, что в армейском клубе, вероятно, при Слуцком играл футболист нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Об этом в соцсетях написал когда-то журналист Алексей Андронов — что в ЦСКА якобы долгие годы играл игрок нетрадиционной сексуальной ориентации. Судя по всему, речь шла о моем времени. Только ни мне, ни кому-то еще из моих знакомых об этом не известно. Когда мы прочитали, посмеялись. Но я могу сказать, что не сталкивался с такими ситуациями ни в Голландии, ни в Англии, ни в России.
Может ли человек совершить каминг-аут в российском футболе? Я думаю, что на данный момент к этому не готово ни общество, ни эти люди. Со всех сторон будет спокойнее, если обойдется без официальных публикаций. Причем речь идет не только о российском футболе. Уж, казалось бы, более толерантной страны в этом плане, чем Голландия, вообще трудно сыскать. Но я не знаю ни одного случая каминг-аута и в голландском футболе. При этом да, много случаев каминг-аутов в фигурном катании, в прыжках в воду — в тех видах спорта, которые не настолько мужественны. Хотя я не хочу обидеть ни Нэтана Чена, ни Юдзуру Ханю. Хавьер Фернандес — вообще мачо! Но в футболе таких случаев я вообще не припомню — именно на серьезном уровне. Мне кажется, или этого нет, или это не принято. В общем, я не стал бы выделять Россию. Мне вообще сложно рассуждать на эту тему, потому что в моем окружении нет ни одного человека, про которого я бы знал, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. У меня просто нет опыта общения. Хотя шуток на эту тему в мужских командах, как вы понимаете, предостаточно — как и в любом мужском коллективе", - цитирует Слуцкого "Медуза".
Слуцкий: мне не известно о том, что в ЦСКА играл футболист нетрадиционной сексуальной ориентации
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