Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал про здоровье футболиста.
"У Седрика был рецидив травмы, потому что он сыграл один матч с повреждением. Сейчас Седрик полностью восстановился, сегодня прилетел в Москву, а завтра вылетит с ЦСКА на сборы. Будет тренироваться в общей группе", - цитирует Селюка Sport24.
Ивуарийский футболист перешел в ЦСКА в конце августа из "Тамбова". Гогуа провел за армейцев 5 матчей и забил один гол.
Селюк: Гогуа полностью восстановился и завтра вылетит с ЦСКА на сборы
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