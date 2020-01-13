Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, старший тренер ростовского СКА Денис Попов считает, форварду "Зенита" Александру Кокорину стоило бы попробовать свои силы в Европе.
"Во-первых, это серьёзная команда из хорошего чемпионата. "Фейеноорд" на слуху вместе с "Аяксом" и ПСВ. Во-вторых, Адвокат знает Кокорина со времён сборной России и говорит, что сам готов забрать его отсюда. А в-третьих, самому Кокорину ментально проще будет за границей, потому что в России после известных событий к нему слишком много нездорового интереса", — цитирует Попова Спорт уик-энд.
Д. Попов: Кокорину проще будет за границей
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