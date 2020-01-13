Футболисты московского "Спартака" на первом зимнем сборе в Абу-Даби будут тренироваться по три раза в день.
Такой график у команды будет не ежедневным, однако в некоторые дни игрокам предстоят три занятия.
При этом товарищеских матчей на первом сборе у "Спартака" не запланировано. Красно-белые займутся в основном физической работой и постараются втянуться в тренировочный процесс, минимизируя риск травм.
Sport24.ru
"Спартак" в Абу-Даби ждут трехразовые тренировки
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