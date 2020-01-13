Актер Тимур Еремеев объяснил, почему он поддерживает законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах.
"Я вообще считаю, что любые запретительные меры неэффективны по сравнению с предупредительными и воспитательными. А современная футбольная инфраструктура и атмосфера на "Открытие Арене" позволяет и эффективно предупреждать нарушения правопорядка, и воспитывать культуру боления в каждом госте! Причем открыто и дружелюбно!
Есть много стереотипов (особенно среди тех, кто не бывает на современных стадионах) о том, что футбольные трибуны это «опасно», «агрессивно» и «имеет мало общего с культурным досугом». Категорически с этим не согласен!
Я считаю, что на новых российских стадионах (и опыт ЧМ-2018 это подтвердил) все устроено настолько современно и удобно, что свободная продажа пива ничего, кроме положительных эмоций, болельщикам не принесет, а клубам позволит укрепить бюджет и, как следствие, стать более конкурентоспособными! Наш футбол сможет стать на шаг ближе к самоокупаемости и перестанет тянуть деньги из региональных бюджетов!
Я, как актер, часто сравниваю свою профессию с ремеслом футболиста! Футбол — это зрелище, это шоу. А шоу невозможно без зрителя! И лично я считаю, что чем больше возможностей у зрителя будет во время посещения матчей, чем разнообразней будет предматчевая программа и меню в стадионных фудкортах и ресторанах, тем ярче будут впечатления от увиденного! Поэтому возвращать ли пиво на стадионы — для меня даже не вопрос, я однозначно за!", - цитирует Еремеева Sport24.ru.
Актер Еремеев: продажа пива на стадионах поможет клубам стать более конкурентоспособными
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