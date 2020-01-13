20-летний бразильский полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос, отыгравший полгода в аренде в ЦСКА, поделился впечатлениями от пребывания в России.
"Этот опыт был важен для меня с точки зрения взросления как футболиста. В прошлом году мне потребовалось какое-то время, чтобы поднатореть. Эта возможность была предоставлена в ЦСКА. Я приехал туда, поиграл, пожил один. Это помогло мне также познакомиться с европейским футболом. Думаю, этот год будет сильно отличаться от предыдущего.
У меня был переводчик, который сильно помогал. А когда мне приходилось выбираться в магазины или ресторан, не мог разговаривать, и тогда я использовал Google Translate. Я познал, как тут привыкли работать и играть в футбол. Европейский футбол совершенно другой. Здесь больше силы, больше борьбы. В Бразилии футбол — это искусство. Я вернулся и надеюсь применить свои знания, чтобы этот год получился прекрасным для меня.
Что касается расизма, то я не владею языком и хочу верить, что мне не пришлось испытать это. В торговых центрах и ресторанах были косые взгляды, но ничего более. Был случай с Малкомом в "Зените"… Это раздражающая вещь в футболе. Я избежал этого, а если что-то и было, то не понимал речь. Но в команде меня приняли отлично, мне действительно понравилось отношение. У меня не было проблем ни с игроками, ни с работниками, ни с болельщиками", - цитирует Сантоса globoesporte.
Sport24.ru
Сантос: в России я не знал языка и хочется верить, что не сталкивался с расизмом
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