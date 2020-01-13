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Панов: в 90-е мы жили с надеждой. Ничего не было – мечтали о том, что видим сейчас

Бывший форвард "Зенита" Александр Панов сравнил праздники в 1990-е с нашими днями.

– Какими были праздники, когда вы в юности жили в Колпино?

– Конечно, тогда было весело, было круто. Мы тогда не думали о проблемах. Знали, что завтра будет стабильность. У родителей была работа, аванс в середине месяца, получка.

Мы стали взрослее. Но вот сейчас я вспоминаю 90-е годы – тогда мы жили с надеждой. Ничего не было, и мы мечтали о том, что видим сейчас.

Вот раньше приходишь перед Новым годом в магазин с сумками, с тележками, и пытаешься их чем-то набить – брали самое вкусное, лучшее. Перед Новым годом покупали то, что могли себе позволить только в этот праздник. И это было круто.

Черная икра – как раз из той породы. А сейчас ты можешь купить эту икру, но думаешь – зачем? Проесть 20 тысяч за два дня? Это грустно. Ведь через месяц у тебя такие деньги могут и не появиться.

Сейчас люди стали считать деньги, и многие понимают, что чего-то не могут купить даже раз в год, чтобы потом не париться. Раньше ты кайфовал от икры, от белуги, а сейчас смотришь на это и думаешь: надо поскромнее.

Вот оливье и сельдь под шубой – это скромно. И фишка в том, что раньше что-то достать уже было праздником! А сейчас в магазинах есть все.

– А подарки детям теперь искать стало тяжелее?
– Вообще никаких проблем. Раньше мы дарили подарки, но дети растут. Сейчас самый лучший подарок для них – деньги. На них они сами могут себе что-то купить. То, что нужно именно им.

У меня дети уже большие. В основном все связано с телефонами, с чем-то для компьютера. Дарю им каждому одинаковые суммы. Получается примерно каждому как раз как на банку икры. Такие дела.

"РИА Новости"


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Теги: Панов
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