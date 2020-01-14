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Семак: Кокорин будет работать в общей группе "Зенита". Малком начнет фрагментарно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии начала первых зимних сборов. Команда отправилась в Катар в понедельник.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Мы проанализируем результаты медосмотра, будем проводить тесты и приводить в порядок функциональное состояние футболистов. Это главная задача первых сборов. В завершение уже дадим возможность поиграть ребятам. Хотим сыграть два товарищеских матча. Уже определили соперника на 25 января, рассматриваем варианты по оппонентам на 21-е.

Конечно, форсировать, как в прошлом сезоне, не будем. Более плавно попытаемся подготовить команду. Но в любом случае уже на вторых и третьих сборах будем набирать игровую практику. В этом отношении различие большое — два сбора перед официальными матчами или же три. Конечно, разница есть. Можем более спокойно и плавно втягиваться в рабочий график.

Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то — индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.

Как использовать вместе Малкома и Кокорина? Посмотрим. До возобновления сезона говорить об этом рано. Есть какие-то мысли, но пока преждевременно говорить об использовании тех или иных схем. Пока остаются те футболисты, что у нас были. Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы", — цитирует Семака официальный сайт "Зенита".


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Теги: Семак Кокорин Малком Зенит
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