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Ларссон присоединился к "Спартаку" на сборах в Абу-Даби

Нападающий сборной Швеции Джордан Ларссон прилетел в расположение "Спартака", сообщает Sport24. Красно-белые готовятся ко второй части сезона в Абу-Даби.

Пока Джордан Ларссон работает по индивидуальной программе. Футболисту был предоставлен небольшой отпуск, но вместо этого швед из Катара прилетел в Абу-Даби, чтобы восстанавливаться в клубе. По индивидуальной программе работает и вратарь Александр Селихов.

Ларссон вместе с национальной командой принял участие в товарищеском матче против Молдовы (1:0). Джордан стал автором единственного гола, но получил небольшое повреждение.

В нынешнем сезоне 22-летний Ларссон принял участие в 17 матчах за "Спартак", забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.


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Теги: Ларссон Спартак
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