Жамалетдинов отправился на сбор "Урала"

?? Сегодня стартует первый учебно-тренировочный сбор «Урала». Команда отправляется в кипрский город Пафос, где начнет подготовку ко второй части сезона. Уже вечером подопечные Дмитрия Парфёнова проведут первую в 2020 году тренировку.

___

Подробности: https://t.co/r4S2wkUWtz pic.twitter.com/WPX97NHLfb