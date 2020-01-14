» » Жамалетдинов отправился на сбор "Урала"

Жамалетдинов отправился на сбор "Урала"

"Урал" рассказал о старте первого учебно-тренировочного сбора команды. Футболисты и тренерский штаб клуба отправляются в кипрский город Пафос, где начнут подготовку ко второй части сезона. Уже вечером коллектив Дмитрия Парфенова проведет первую в 2020 году тренировку.


На первый сбор "Урала" летят 26 футболистов, включая молодых игроков — Александра Щербакова, Александра Голубцова и Алексея Мамина, — а также восстанавливающегося от травмы Романа Емельянова, который будет работать по индивидуальной программе.

Кроме того, в Пафос вместе с екатеринбургской командой отправились 22-летний нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступавший ранее на правах аренды за польский "Лех", а также 24-летний российский полузащитник Иван Селеменев, который в первой части нынешнего сезона защищал цвета болгарского клуба "Дунав".

Первый сбор "Урала" продлится до 27 января. Клуб планирует провести два контрольных матча.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Жамалетдинов Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Жена Карпина призналась, что тренер сделал ей предложение, брея подмышку
Президент "Урала": Вилюш расстался с "Ростовом" и приехал на сборы с нашей командой
Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в "Спартак" 3
Карпин: Дзюбу в "Спартаке" никто не душил, конкуренцию выигрывал условный Мовсисян 6
Полузащитник молодежной сборной России может продолжить карьеру в "Труа"
"Зенит" провел первую тренировку в Катаре
Президент "Ростова": Карпин — наш главный тренер надолго 3
Жамалетдинов отправился на сбор "Урала"
Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина 13
Моуринью: не завидую "Манчестер Сити" или "Ливерпулю"
"Торпедо" расторгло контракт с полузащитником Калугиным
Семак: Кокорин будет работать в общей группе "Зенита". Малком начнет фрагментарно
Ларссон присоединился к "Спартаку" на сборах в Абу-Даби 1
Семак рассказал, почему Краневиттер не полетел на сборы "Зенита" 8
"Манчестер Юнайтед" просматривает хавбека "Вест Хэма"
Сын Йохана Кройфа назначен главным тренером сборной Эквадора
"Факел" объявил об уходе Хлебородова
"Я попросил его играть до самой смерти". Слова нового тренера "Барселоны" при первой встрече с Месси
"Ливерпуль" отказался отдать Шакири в аренду в "Рому"
ЦСКА отправился на сборы в Испанию: состав команды 6
Роша расплакался на презентации во "Фламенго" 6
"Тоттенхэм" договорился о переходе Жедсона Фернандеша из "Бенфики"
Сиссоко объявил о завершении карьеры 1
В "Локомотиве" подтвердили переговоры с "Кельном" по Хеведесу
"Краснодар" показал первую тренировку Сорокина
Вальверде стал первым тренером "Барселоны" со времен ван Гала, уволенным по ходу сезона
"Манчестер Юнайтед" до конца недели подпишет Фернандеша. Сумма сделки составит 60 млн фунтов
Рейна — об аренде в "Астон Вилле": я готов к этому испытанию. Не могу дождаться
"Атлетико" попробует подписать Ляказетта в случае неудачи трансфера Кавани
"Барселона" рассталась с Вальверде и объявила о назначении нового тренера 4
Все новости