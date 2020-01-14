Жамалетдинов отправился на сбор "Урала"

?? Сегодня стартует первый учебно-тренировочный сбор «Урала». Команда отправляется в кипрский город Пафос, где начнет подготовку ко второй части сезона. Уже вечером подопечные Дмитрия Парфёнова проведут первую в 2020 году тренировку.— ФК Урал (@FCURAL) January 14, 2020
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На первый сбор "Урала" летят 26 футболистов, включая молодых игроков — Александра Щербакова, Александра Голубцова и Алексея Мамина, — а также восстанавливающегося от травмы Романа Емельянова, который будет работать по индивидуальной программе.
Кроме того, в Пафос вместе с екатеринбургской командой отправились 22-летний нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступавший ранее на правах аренды за польский "Лех", а также 24-летний российский полузащитник Иван Селеменев, который в первой части нынешнего сезона защищал цвета болгарского клуба "Дунав".
Первый сбор "Урала" продлится до 27 января. Клуб планирует провести два контрольных матча.