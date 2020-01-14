Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил информацию о том, что состав команды может пополнить экс-защитник "Ростова" Мацей Вилюш.
"Мацей Вилюш приехал на сборы с нашей командой. С "Ростовом" он расстался и сейчас свободный агент. Продолжит он карьеру в нашем клубе или нет — будет зависеть от главного тренера", — сказал Иванов в беседе с Sport24.
Польские СМИ ранее сообщили, что 31-летний польский футболист уже прошел медосмотр в "Урале".
Вилюш перешел в "Ростов" в 2017 году из польского "Леха". Футболист пропустил несколько месяцев этого сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Президент "Урала": Вилюш расстался с "Ростовом" и приехал на сборы с нашей командой
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