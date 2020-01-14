Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", рассказал о несостоявшихся переходах в московский клуб известных футболистов.
"Не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе.
Топ-игроки, которые не поехали ко мне в "Спартак"? Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию", — сказал Карпин в ролике на канале "КраСава" в YouTube.
Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в "Спартак"
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