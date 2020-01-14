» » Карпин: Дзюбу в "Спартаке" никто не душил, конкуренцию выигрывал условный Мовсисян

Карпин: Дзюбу в "Спартаке" никто не душил, конкуренцию выигрывал условный Мовсисян

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", прокомментировал обвинения в предвзятом отношении к нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе во времена совместной работы в московском клубе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл", — сказал Карпин в ролике на канале "КраСава" в YouTube.

Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Дзюба, являющийся воспитанником красно-белых, защищал цвета клуба с 2006 по 2015 год, после чего перешёл в "Зенит".


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Теги: Карпин Дзюба Спартак
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