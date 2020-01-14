Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил мнение, что лучшим специалистом в России в настоящее время является наставник "Зенита" Сергей Семак.
"Кто лучший тренер в России сейчас? Думаю, что Семак", — сказал Карпин в ролике на канале "КраСава" в YouTube.
Семак был игроком "Зенита" в период с 2010 по 2013 год и возглавил команду в мае 2018 года. "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Семака в активе 45 очков в 19 турах. Следующий матч чемпионате России команда из Санкт-Петербурга проведёт дома с "Локомотивом". Встреча состоится 29 февраля на стадионе "Газпром Арена".
"Чемпионат"
Карпин назвал Семака лучшим тренером в России
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