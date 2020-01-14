Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил осведомлённость владельца московского "Спартака" Леонида Федуна о делах клуба.
"Он в курсе абсолютно всего. Каждый бюджет, каждая сделка по игроку. Если кто-то думает, что Федун чего-то не знает, то глубоко ошибается", — сказал Карпин в ролике на канале "КраСава" в YouTube.
Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призёрами чемпионата России – в сезоне-2009 и в кампании-2011/2012.
Федун приобрёл контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. Клуб с тех пор завоевал два трофея, став чемпионом России в сезоне-2016/2017 и завоевав Суперкубок страны в 2017 году. Команду на тот момент возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.
"Чемпионат"
Карпин: Федун в курсе абсолютно всего
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