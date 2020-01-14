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Жена Карпина призналась, что тренер сделал ей предложение, брея подмышку

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, рассказала, как будущий супруг сделал ей впервые предложение, а также о трех качествах, которые ее раздражают в муже.

— Три качества, которые раздражают в Карпине.
— Слишком требовательный. Ходит, бурчит. Говорит: "Вот, если бы я сейчас уехал, вы бы тут мхом поросли". Если я люблю порядок, он любит суперпорядок.

Он может поужинать в 11 вечера. Меня это прямо бесит. Говорю: "Ты ведьма. Ешь в 11, и нигде нет ни жиринки".

— Что за история, когда он сделал вам предложения, брея подмышку?
— Перед тем, как официально сделать предложения, он уточнил. Мы в Москве собирались на какое-то мероприятие. Он стоит [бреет подмышку]: "Замуж-то за меня пойдешь?". Потом все официально с колечком, на которое я случайно села.

— Бубнит ли Карпин после поражений?
— Не лезу к нему ни с котлетами, ни с детьми. Атмосфера траура.

Sport24


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Теги: Карпин Ростов
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