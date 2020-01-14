Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна, рассказал о будущем футболиста. 14 января клуб отправился на сборы в Кампоамор в составе 25 игроков. Тикнизян с командой не полетел.
"Наир не полетел на сбор с ЦСКА. Сейчас у него такой отрезок, что обязательно нужно постоянно играть, поэтому мы ведем переговоры с рядом клубов. Скорее всего, это будет аренда или аренда с правом выкупа. ЦСКА рассчитывает на игрока, но ему нужна игровая практика. "Уфа" действительно проявляла интерес летом, но Гончаренко тогда Наира не отпустил. Что касается нынешних предложений, был один клуб из-за рубежа, остальные российские", — сказал Клюев в беседе с Sport24.
20-летний Тикнизян в текущем сезоне чаще всего играл за молодежную команду армейцев.
Агент: ЦСКА рассчитывает на Тикнизяна, но ему нужна практика. Ведем переговоры
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