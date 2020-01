Стали известны комментаторы турнира с участием "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и "Партизана"

View this post on Instagram

? #КубокПариматчПремьер пройдёт с 1 по 9 февраля в Катаре. Игры прокомментируют: ? ? Константин Генич @genichkonstantin ? Дмитрий Шнякин @shhhnyak ? Нобель Арустамян @nobel_arustamyan ? Тимур Журавель @TimZhur ? Роман Трушечкин ? Смотрите прямые трансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР! ? ? matchpremier.ru ? Приложение «МАТЧ!»