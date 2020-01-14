"Локомотив" прилетел в Испанию для подготовки ко второй части сезона. Главный тренер Юрий Семин взял на сборы 29 футболистов.
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.
Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.
Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоао Марио, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.
Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.
ФК "Локомотив"
"Локомотив" назвал состав, который отправился на сборы в Испанию
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