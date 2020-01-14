Елена Болотова, PR-директор нападающего "Локомотива" Федора Смолова, прокомментировал информацию в СМИ о том, что футболист женится на 17-летней внучке Ельцина - Марией Юмашевой.
Ожидается, что свадьба состоится в следующем году, когда Марии исполнится 18 лет.
"Я не вижу связи между фотографией и свадьбой. Это всего лишь предположение. Просто кто-то написал, что он готов жениться — на этом все.
Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить", - цитирует Болотову "Звезда".
Пиарщица Смолова отреагировала на слухи о свадьбе футболиста с 17-летней внучкой Ельцина
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»