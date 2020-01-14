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Ордец считает сборную Украины сильнее российской и хочет встречи на Евро

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец заявил, что сборная Украины сильнее российской.

"Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", - сказал игрок.

Ордец заявил, главному тренеру украинской сборной Андрею Шевченко и его итальянским помощникам удалось поставить игру команде. "Они не боятся, не бьют мяч абы куда, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч. Этот отборочный турнир прошли идеально. К такой игре шли два года. Поначалу было непросто: мысль имелась, но не хватало концовки. Теперь же появилась завершенность", - отметил Ордец.

Ордец провел 12 матчей за сборную Украины, но в 2018-м он выбыл из строя из-за травмы, а затем случился переезд в Россию.

"Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней", - признался игрок.

"СЭ"


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Теги: Ордец сборная Украины Сборная России
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