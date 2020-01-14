Газзаев выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Заслуженный тренер России и депутат Государственной думы Валерий Газзаев выступает за расширение РПЛ до 18 команд.
"Я безусловно за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд. Когда играть при увеличении туров? Посмотрите на ведущие европейские лиги: играют минимум — 18 команд, максимум — 20. Это рекомендация УЕФА, чтобы чемпионаты соответствовали единому европейскому календарю. В Испании, Италии, Англии играют чуть ли не через два на третий. Команды играют во множестве турниров, футболисты еще за сборные выступают. Как они все успевают? Их что, другая мать родила? Как они тогда показывают высокий результат? Я считаю, задача РПЛ — составить правильный календарь, тем более для такой большой страны. Специалисты должны разработать такой календарь, который устраивал бы абсолютно всех.
Сегодня практически каждый современный стадион имеет подогрев. Везде выстроены прекрасные арены. Президентом уделяется огромное внимание спортивной инфраструктуре и здоровому образу жизни. Проводится множество спортивных соревнований. Мне кажется, что ни в коем случае нельзя списывать результаты на поля, либо на что-то еще.
Много разговоров ходит о смене системы «осень-весна». Сегодня у нас две паузы в чемпионате, когда мы практически находимся в отпуске: две недели летом и зимой. У игроков есть достаточно времени, чтобы отдохнуть и выкладываться полностью в каждом матче. Не надо ссылаться на какие-либо причины. Мне кажется, что это не профессионально. Все определяет результат. Поэтому надо организовать, прежде всего, высокую степень тренировочного процесса. Вот, что дает результат. И требования к игрокам: чтобы они соответствовали уровню европейского футбола.
Еще надо реформировать и первый дивизион по территориально-географическому признаку. Для того, чтобы сократить транспортные расходы — что важно для нашей большой страны, а во-вторых, чтобы внедрить в систему профессионального и детско-юношеского футбола все регионы России. И сделать так, чтобы ФНЛ делилась на три зоны («Запад», «Центр» и «Восток») по двенадцать команд. 36 команд в первом дивизионе плюс 18 команд РПЛ. Эти команды представят основу профессионального футбола в стране. Остальные клубы в ПФЛ должны иметь либо полупрофессиональный, либо любительский уровень. Я абсолютно уверен, что все эти реформы скажутся на высоком качестве футбола", — цитирует Газзаева "Спорт день за днем"..
Газзаев выступил за расширение РПЛ до 18 команд
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