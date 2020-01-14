Болельщик "Зенита" Артур Данилов, который был осуждён на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти за удар, нанесённый сотруднику правоохранительных органов, добился смягчения наказания.
"Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осуждён на 1 год и 8 месяцев. На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменён на условный", - написали в группе болельщиков "Зенита" "Ландскрона".
В перерыве матча "Зенит" - "Краснодар" произошёл конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Осуждённый Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой.
Фанату "Зенита", осуждённому за драку с ОМОНом на стадионе, заменили срок на условный
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»