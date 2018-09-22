ЦСКА взял на сборы форварда из ПФЛ, Смолов собирается жениться на внучке Ельцина

На сборы ЦСКА поехал нападающий из ПФЛ
Не успели фанаты красно-синих нарадоваться усилению Ильёй Шкуриным из чемпионата Белоруссии, как Роман Бабаев решил продолжить трансферное пиршество – на сбор ЦСКА из Москвы вместе с командой улетел форвард КАМАЗа Давид Караев.
Чалов больше не один. ЦСКА всё же купил Шкурина
В текущем сезоне ПФЛ 24-летний нападающий наколотил 11 мячей в 16-ти матчах. Караев показал себя и в Кубке – в матче против московского «Спартака» нападающий заработал пенальти на Зобнине и сам же его реализовал.
Немного смущает только возраст задержавшегося в ПФЛ футболиста: гражданство (многие могли запутаться, учитывая, что Караев играл за молодежку Азербайджана) у игрока двойное. Конечно, у ЦСКА не так остро стоит вопрос по поводу лимита на легионеров, но с учётом его ужесточения селекционерам надо всегда держать ухо на эту тему остро.
Защитник «Динамо» заявил, что украинская сборная сильнее нашей
Иван Ордец, переехавший к бело-голубым летом и сыгравший в РПЛ семь встреч, поделился мнением, что сборная Украины – сильнее российской. Футболист объяснил настолько мощный отборочный этап к Евро от «жовто-блакитных» работой тренера Шевченко – по словам Ордеца, он многое изменил в национальной команде наших соседей.
- Хотел бы я, чтобы наши сборные сыграли на Евро? Конечно. Во-первых, это означало бы, что команды как минимум вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений. Чья команда сильнее? Украинская.
[Уверенный отбор это] в первую очередь заслуга главного тренера Шевченко и его итальянских помощников. Тренер поставил игру. Раньше основной расчет строился на самоотдачу, индивидуальные действия, теперь во главе угла мысль. Главное — думать на поле, держать нити игры в своих руках, - сказал Ордец в интервью «СЭ».
Правда, украинец отдал должное клубному футболу в России:
- Если сравнивать наши чемпионаты, сильнее российский. На Украине на высоком уровне лишь «Шахтер» да киевское «Динамо». Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям.
Смолов женится на внучке Ельцина?
Это зимой всех очень волновала новость, действительно ли нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина Мариной Юмашевой. Оказалось, молодые (а кое-то из них – особенно) люди не только ездят вместе отдыхать.
Авторитетный источник «7Дней.ру» открыл глаза на то, что отношения Смолова и Юмашевой длятся уже больше года. Более того - Смолов уже сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.
Свадьбу они планируют сыграть в следующем году, когда Юмашева станет совершеннолетней. Мероприятие пройдет на острове Сент-Барт на Карибах. Никто из родственников, по информации источника, не против.
Прядкина допросил в МВД
Как сообщает «РЕН-ТВ», президент РПЛ Сергей Прядкин был вызван на допрос МВД по поводу договорного характера матча Олимп-ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем».
Напомним, что в мае лидер зоны «Юг» «Чайка» победил соперников 3:1. У многих (в основном – у представителей конкурентов «Чайки» за выход в ФНЛ клуба «Урожай») возникли подозрения по поводу характера встречи.
Тренера и игроков «Черноморца» отстранили от футбола за сдачу матча. Но «Чайка» решила, что ни в чём не виновата
В каком статусе Прядкин общался с представителями МВД, не уточняется, а это самое интересное – ведь Прядкин отвечает исключительно за РПЛ, а ко второму дивизиону вроде как не имеет никакого отношения.
Кстати, главный участник скандала клуб «Чайка» вышел в ФНЛ по итогам прошлого сезона и вполне спокойно покоряет лучшую лигу в мире.
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Популярная аудиторская компания Deloitte опубликовала отчет за финансовый сезон-2018/19. В нем был опубликован список из тридцати клубов Европы, зарабатывающих больше всех. Единственный представитель России - «Зенит». И это никакая не сенсация - чемпион России присутствует в этом рейтинге с 2014 года.
Петербуржцы за прошедший год заработали 180,4 миллиона евро и заняли 28-е место. В списке они обогнали не только «Кристал Пэлас», но и «Порту». Учитывая реалии российского рынка, совершенно на поверхности, что реально клуб столько зарабатывать не может. Если не считать зарабатыванием комфортное сожительство с «Газпромом», конечно.
На первых местах, кстати, «Реал» и «Барселона». «МЮ» - третий. При этом шесть из десяти команд первой десятки - английские.
Стал известен план подготовки сборной перед Евро
РФС опубликовал план подготовки сборной России к чемпионату Европы—2020. Контрольные матчи сборная России проведёт с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). Вопросы, наверное, есть только по Молдавии, но остаётся хоть какая-то надежда, что шанс на поле в составе сборной получит Фёдор Чалов.
После завершения сезона РПЛ игроки сборной соберутся на своей базе в Новогорске (21 мая). Через два дня команда отправится (почти традиционно) в Австрию.
Дальше начинается немного странное:
- 2 июня у сборной России в Варшаве запланирован контрольный матч с национальной командой Польши, после которого она вернется в Новогорск. 6 июня в Москве состоится еще одна контрольная игра - с Сербией, затем команда продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня. В этот день запланирован выезд в Санкт-Петербург на стартовый матч ЕВРО-2020 против Бельгии (13 июня). Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). А вот к игре с Данией подопечные Станислава Черчесова уже будут готовиться в Новогорске (18-20 июня), - приводится на сайте РФС.
Не совсем понятно, зачем менять Москву и Петербург (всего лишь дополнительные переезды). Но Станиславу Черчесову такой вопрос лучше не задавать.
Фото: ФК "Динамо"