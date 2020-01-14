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В. Березуцкий: Головину поначалу только и делали, что пихали

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что он вместе с партнёрами по команде воспитывал экс-хавбека "армейцев" Александра Головина, который затем перешёл в "Монако".

"В ЦСКА в последние годы мы с братом, Серёжей Игнашевичем и Игорем Акинфеевым по-своему управляли коллективом, воспитывали молодёжь. Нас в клубе даже специально просили об этом.

Головину поначалу только и делали, что пихали. Кстати, он как раз один из тех немногих молодых футболистов, который легко и быстро понял, что надо прислушиваться. Саша быстро улавливал советы и воспроизводил всё на тренировках и на футбольном поле. А сегодня — сами видите — он играет в матче с "ПСЖ". Здорово, что у нас есть футболист, за которым мы можем наблюдать в топ-чемпионате. А вообще, в ЦСКА всегда был быстрый и серьёзный отбор. За три месяца обычно становилось понятно, соответствуешь ты или нет. Если человек за это время не выдерживает критику и быстро не прибавляет, для ЦСКА это долго. Головин привык, поэтому он и задержался в команде, в отличие от многих других", - цитирует Березуцкого "Чемпионат".


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Теги: Березуцкий В. ЦСКА Головин Монако Лига 1
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