Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание 20-летнего белорусского форварда Ильи Шкурина.
Сегодня стало известно, что Шкурин будет выступать в ЦСКА под 11-м номером.
Футболист ранее выступал за "Витебск" и "Энергетик-БГУ". В начале январе бресткое "Динамо" объявило о подписании контракта с футболистом, однако через пару дней футболист перешел в ЦСКА. Сумма трансфера составила 500 тысяч долларов.
- На самом деле, на протяжении нескольких сезонов было желание, чтобы к нам в команду пришел белорусский игрок. Многие думают, что эта инициатива исходила от меня или от Ермаковича. Нет, из клуба пришла просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые его знают хорошо. Это нам буквально за два дня удалось. Я считаю, что для нас очень хорошая сделка. Те качества, которые у него есть... Он достаточно настойчивый, он агрессивный и открывается вперед, чего у во многих матчах нам не хватало. Самое важное, что у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Теперь у Федора будет пауза и возможность передохнуть. Надеемся, он будет приносить нам пользу в матчах, - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Гончаренко: на протяжении нескольких сезонов было желание приобрести белорусского игрока
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