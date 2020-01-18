"Палмейрас" выиграл Florida Cup, в котором должен был участвовать "Спартак"

Бразильский клуб "Палмейрас" стал победителем выставочного турнира Florida Cup. В заключительном матче турнира "Палмейрас" обыграл "Нью-Йорк Сити" со счетом 2:1. В итоге бразильцы заняли первое место, набрав 5 очков.

"Палмейрас" впервые участвовал в выставочном турнире во Флориде.

Второе место занял "Атлетико Насьональ", набравший 4 очка. Третье - "Кориантианс" (3), замкнул турнирную таблицу "Нью-Йорк Сити" - 0 очков.

В турнире должен был участвовать московский "Спартак", но из-за возможных проблем с визами руководство "красно-белых" отказалось от поездки команды в США.


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