Бразильский клуб "Палмейрас" стал победителем выставочного турнира Florida Cup. В заключительном матче турнира "Палмейрас" обыграл "Нью-Йорк Сити" со счетом 2:1. В итоге бразильцы заняли первое место, набрав 5 очков.
"Палмейрас" впервые участвовал в выставочном турнире во Флориде.
Второе место занял "Атлетико Насьональ", набравший 4 очка. Третье - "Кориантианс" (3), замкнул турнирную таблицу "Нью-Йорк Сити" - 0 очков.
В турнире должен был участвовать московский "Спартак", но из-за возможных проблем с визами руководство "красно-белых" отказалось от поездки команды в США.
"Палмейрас" выиграл Florida Cup, в котором должен был участвовать "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»