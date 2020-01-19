Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, как отнесся к уходу из команды защитника Звонимира Шарлии.
Ранее стало известно, что футболист на правах аренды будет выступать за клуб "Касымпаша".
- Поговорим о межсезонных переходах. ЦСКА сообщил, что Звонимир Шарлия покидает клуб. Что думаете по этому поводу?
- Положительно к этому расставанию отношусь. Зачем держать в команде балласт? Игроков, которые не могут выступать на высшем уровне и решать задачи, поставленные президентом клуба? Я сразу сказал, что это не тот игрок, который нужен.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев - об уходе Шарлии: я сразу сказал, что это не тот игрок, который нужен ЦСКА
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