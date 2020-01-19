Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к расширению РПЛ до 18 команд.
- Расширение лиги - это какая-то очередная глупость, - сказал Пономарев. - А на какие деньги пришедшие клубы будут существовать? Опять что ли на бюджетные? Кто деньги-то даст? Совсем с ума сошли. Опять бюджетные деньги будут сжирать. К чему все это приведет? Просто расплодим футболистов, которые слабо играют.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: расширение лиги - это какая-то очередная глупость
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