Агент японского форварда "Партизана" подтвердил интерес "Локомотива" к игроку

Нападающий "Партизана" Такума Асано может продолжить карьеру в "Локомотиве". Эту информацию подтвердил агент футболиста Нобуаки Танабе.



Фото: ФК "Арсенал"