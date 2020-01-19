Отмечается, что трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.
Японский футболист в 2016 году перешел в лондонский "Арсенал", после чего у него были аренды в немецкие клубы "Штутгарт" и "Ганновер". Летом 2019 года Асано перешел в "Партизан", где в 25 матчах забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи. В активе Такумы 20 матчей и 4 гола за сборную Японии.
Sport24
Агент японского форварда "Партизана" подтвердил интерес "Локомотива" к игроку
Нападающий "Партизана" Такума Асано может продолжить карьеру в "Локомотиве". Эту информацию подтвердил агент футболиста Нобуаки Танабе.
Фото: ФК "Арсенал"
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