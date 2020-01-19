"У меня всегда очень высокий уровень интенсивности в первую неделю сборов. Моя основная задача - чтобы футболисты максимально быстро набирали форму. Когда это получается, мы можем донести до игроков большое количество тактических идей", - сказал Слуцкий, слова которого приводит "Бизнес-Online".
48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря 2019 года. Контракт с ним был подписан на пять лет.
На данный момент казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 19 очков.
Слуцкий назвал свою основную задачу на первый сбор
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своей главной задаче на первом сборе команды в Турции.
Фото: ФК "Рубин"
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