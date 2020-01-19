Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян присоединился к "Авангарду" на сборах в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба курского клуба.
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в "Авангард" на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что Тикнизян дебютировал за основной состав ЦСКА в сентябре 2017 года в Кубке России в матче против "Авангарда". В РПЛ Тикнизян дебютировал в матче против "Ахмата" летом 2019 года.
Полузащитник ЦСКА Тикнизян присоединился к "Авангарду"
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